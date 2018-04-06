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В Совфеде назвали «дело Скрипаля» провокацией
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В Совфеде назвали «дело Скрипаля» провокацией с использованием яда 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Ben Stansall
Россия уничтожила все химическое оружие под контролем ОЗХО, Лондон придумывает все новые версии по "делу Скрипаля", чтобы заболтать союзников, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
Он также подчеркнул, что в "деле Скрипаля" использования химоружия не было, иначе пострадавшие бы уже погибли.
Британские СМИ написали о том, что якобы лаборатория в Саратовской области производила газ "Новичок".
"Лондон сейчас будет придумывать все новые версии, чтобы заболтать союзников. Может быть, скажут, что лаборатория находилась в одном из регионов РФ, и это была маленькая школьная лаборатория. Это все бред", — отметил Джабаров.
Он подчеркнул, что "Россия уничтожила все химоружие под контролем ОЗХО". По мнению сенатора, у Великобритании как не было доказательств причастности России к инциденту в Солсбери, так и нет. "Поэтому Лондон не допускает до участия в расследовании Россию, а также представителей других стран", — подчеркнул он.
"Лондон сейчас будет придумывать все новые версии, чтобы заболтать союзников. Может быть, скажут, что лаборатория находилась в одном из регионов РФ, и это была маленькая школьная лаборатория. Это все бред", — отметил Джабаров.
Он подчеркнул, что "Россия уничтожила все химоружие под контролем ОЗХО". По мнению сенатора, у Великобритании как не было доказательств причастности России к инциденту в Солсбери, так и нет.
"Поэтому Лондон не допускает до участия в расследовании Россию, а также представителей других стран", — подчеркнул он.
"Лондон сейчас будет придумывать все новые версии, чтобы заболтать союзников. Может быть, скажут, что лаборатория находилась в одном из регионов РФ, и это была маленькая школьная лаборатория. Это все бред", — отметил Джабаров.
Он подчеркнул, что "Россия уничтожила все химоружие под контролем ОЗХО". По мнению сенатора, у Великобритании как не было доказательств причастности России к инциденту в Солсбери, так и нет.
"Поэтому Лондон не допускает до участия в расследовании Россию, а также представителей других стран", — подчеркнул он.
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