В Совфеде назвали «дело Скрипаля» провокацией с использованием яда

Он также подчеркнул, что в "деле Скрипаля" использования химоружия не было, иначе пострадавшие бы уже погибли.

Британские СМИ написали о том, что якобы лаборатория в Саратовской области производила газ "Новичок".

"Лондон сейчас будет придумывать все новые версии, чтобы заболтать союзников. Может быть, скажут, что лаборатория находилась в одном из регионов РФ, и это была маленькая школьная лаборатория. Это все бред", — отметил Джабаров.

Он подчеркнул, что "Россия уничтожила все химоружие под контролем ОЗХО". По мнению сенатора, у Великобритании как не было доказательств причастности России к инциденту в Солсбери, так и нет. "Поэтому Лондон не допускает до участия в расследовании Россию, а также представителей других стран", — подчеркнул он.

"Лондон сейчас будет придумывать все новые версии, чтобы заболтать союзников. Может быть, скажут, что лаборатория находилась в одном из регионов РФ, и это была маленькая школьная лаборатория. Это все бред", — отметил Джабаров.

Он подчеркнул, что "Россия уничтожила все химоружие под контролем ОЗХО". По мнению сенатора, у Великобритании как не было доказательств причастности России к инциденту в Солсбери, так и нет.

"Поэтому Лондон не допускает до участия в расследовании Россию, а также представителей других стран", — подчеркнул он.

"Лондон сейчас будет придумывать все новые версии, чтобы заболтать союзников. Может быть, скажут, что лаборатория находилась в одном из регионов РФ, и это была маленькая школьная лаборатория. Это все бред", — отметил Джабаров.

Он подчеркнул, что "Россия уничтожила все химоружие под контролем ОЗХО". По мнению сенатора, у Великобритании как не было доказательств причастности России к инциденту в Солсбери, так и нет.