Юлия Скрипаль рассказала о своем состоянии

"Я очнулась более недели назад и рада сообщить, что у меня прибывает сил с каждым днем. Я благодарна за проявленный ко мне интерес и за многочисленные пожелания выздоровления, которые я получаю", — говорится в заявлении Скрипаль.

Она также поблагодарила жителей Солсбери, которые оказали помощь ей вместе с отцом после отравления, а также сотрудников окружной больницы за их профессионализм. О состоянии своего отца Скрипаль не упомянула.

Ранее СМИ сообщили подробности разговора Юлии Скрипаль с двоюродной сестрой, после того как представитель британского посольства встретился с племянницей Скрипаля.