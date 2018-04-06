Постпред США при ООН заявила, что Москва никогда не будет другом Вашингтона

НЬЮ-ЙОРК , 6 апреля. / ТАСС /. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли полагает, что Москва никогда не будет другом Вашингтона, однако она допускает возможность взаимодействия с Россией , когда это выгодно США. Об этом она заявила в четверг в Университете Дьюка в Северной Каролине, запись ее выступления опубликована на канале учебного заведения в интернет-сервисе YouTube.

"У нас в стране имели место политические споры о том, является ли Россия нашим другом или нет, — сказала Хейли. — На самом деле, это неверный вопрос, поскольку Россия никогда не будет нашим другом. Но, вместе с тем, это не означает, что мы не хотим с ними работать".

"Но мы работаем с ними, когда нам это нужно, и мы наносим удар, когда нам это нужно. Именно так должно быть", — пояснила постпред США при ООН.