СМИ: новые санкции США против россиян могут быть введены в пятницу 

Власти Соединенных Штатов объявят о новых санкциях против ряда российских политиков и бизнесменов в пятницу, пишет газета Wall Street Journal.
«Администрация Трампа решила ввести санкции против некоторых представителей российской правящей элиты в пятницу… Новые ограничительные меры будут нацелены на олигархов, политиков и союзников президента Путина», — говорится в материале издания.
В свою очередь, агентство Bloomberg сообщает, что санкции США могут быть введены в отношении от шести до десяти крупных российских бизнесменов, близких к руководству страны.
Напомним, что ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США могут уже в четверг ввести санкции против российских бизнесменов за «вмешательство в выборы».
Ранее в СМИ появилась информация, что в офис Роберта Мюллера, который занимается расследованием предполагаемых связей Дональда Трампа с Москвой, приходили на допрос несколько состоятельных россиян.