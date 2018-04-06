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Посольство России получило ответ Лондона о состоянии Юлии Скрипаль
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Посольство России получило ответ Лондона о состоянии Юлии Скрипаль 

Мир24 42 минуты назад
Посольство России получило ответ МИД Великобритании о состоянии дочери бывшего британского шпиона Юлии Скрипаль, которая была отравлена вместе с отцом в начале марта, сообщается на сайте посольства.
Скрипаль была предложена консульскую помощь. МИД Великобритании передал ей предложение посольства.
«Сразу после окончания сегодняшней пресс-конференции посла Александра Яковенко мы получили срочную ноту МИД Великобритании. Как информировал нас Форин-офис, после того, как Юлия Скрипаль пришла в сознание, ей было передано предложение посольства об организации консульского доступа. Согласно ноте, теперь она способна принять решение о том, готова ли она воспользоваться нашим предложением, и если да, то когда», — сказал представитель посольства.
По его словам, посольство сообщило имя и контактные данные сотрудников консульского отдела, которые готовы выехать в Солсбери для встречи с Юлией Скрипаль.
«Надеемся, что британская сторона не будет затягивать этот вопрос и предоставит посольству ответ в кратчайшие сроки», — добавил он.
В то же время Лондон отказался сообщить о состоянии здоровья Сергея Скрипаля, поскольку он «рассматривается только как британский гражданин, несмотря на то, что у него имеется также и российское гражданство и он полностью сохраняет все права гражданина России».
В четверг полиция Лондон опубликовала заявление девушки, в котором та сообщила, что очнулась более недели назад и что ее состояние улучшается с каждым днем.
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