Посольство России получило ответ Лондона о состоянии Юлии Скрипаль

Посольство России получило ответ МИД Великобритании о состоянии дочери бывшего британского шпиона Юлии Скрипаль , которая была отравлена вместе с отцом в начале марта, сообщается на сайте посольства.

Скрипаль была предложена консульскую помощь. МИД Великобритании передал ей предложение посольства.

«Сразу после окончания сегодняшней пресс-конференции посла Александра Яковенко мы получили срочную ноту МИД Великобритании. Как информировал нас Форин-офис, после того, как Юлия Скрипаль пришла в сознание, ей было передано предложение посольства об организации консульского доступа. Согласно ноте, теперь она способна принять решение о том, готова ли она воспользоваться нашим предложением, и если да, то когда», — сказал представитель посольства.

По его словам, посольство сообщило имя и контактные данные сотрудников консульского отдела, которые готовы выехать в Солсбери для встречи с Юлией Скрипаль.

«Надеемся, что британская сторона не будет затягивать этот вопрос и предоставит посольству ответ в кратчайшие сроки», — добавил он.

В то же время Лондон отказался сообщить о состоянии здоровья Сергея Скрипаля , поскольку он «рассматривается только как британский гражданин, несмотря на то, что у него имеется также и российское гражданство и он полностью сохраняет все права гражданина России».

В четверг полиция Лондон опубликовала заявление девушки, в котором та сообщила, что очнулась более недели назад и что ее состояние улучшается с каждым днем.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ