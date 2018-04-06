В Госдуме предложили расширить полномочия волонтёров

Авторы инициативы предложили привлекать волонтёров к проведению неквалифицированных работ по сохранению объектов культурного наследия — воинских захоронений, храмов, усадеб и других памятников из госреестра.

В реестре более 65 тыс. объектов. Каждый третий памятник в настоящее время находится в неудовлетворительном состоянии, каждый 12-й — в аварийном.

«Безусловно, тонкими работами по реконструкции должны заниматься только профессионалы. Но существует множество видов работ, которые не требуют каких-то особых навыков, — приведение в порядок территории, покраска, вынос мусора и т.д.», — заявил Говорухин.

По его словам, нужно внести изменения в закон, чтобы упростить волонтёрским движениям доступ к таким работам и закрепить это право законодательно.

Депутат добавил, что нововведение позволит снизить затраты государства и муниципалитетов.