В Госдуме предложили расширить полномочия волонтёров 

В Госдуме предложили расширить полномочия добровольцев, сообщают «Известия».
Соответствующий законопроект внесли депутаты — члены «Единой России» во главе с председателем комитета по культуре, режиссёром Станиславом Говорухиным.
Авторы инициативы предложили привлекать волонтёров к проведению неквалифицированных работ по сохранению объектов культурного наследия — воинских захоронений, храмов, усадеб и других памятников из госреестра.
В реестре более 65 тыс. объектов. Каждый третий памятник в настоящее время находится в неудовлетворительном состоянии, каждый 12-й — в аварийном.
«Безусловно, тонкими работами по реконструкции должны заниматься только профессионалы. Но существует множество видов работ, которые не требуют каких-то особых навыков, — приведение в порядок территории, покраска, вынос мусора и т.д.», — заявил Говорухин.
По его словам, нужно внести изменения в закон, чтобы упростить волонтёрским движениям доступ к таким работам и закрепить это право законодательно.
Депутат добавил, что нововведение позволит снизить затраты государства и муниципалитетов.
В 2017 году «Газета.Ru» сообщала, что президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2018 году Года добровольца. В феврале он подписал закон о статусе волонтёрских организаций.