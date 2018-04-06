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Аксенов раскритиковал арест крымского судна «Норд» на Украине
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Аксенов раскритиковал арест крымского судна «Норд» на Украине 

Газета.Ru 41 минуту назад
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что российские власти находятся в контакте с семьями экипажа арестованного на Украине российского судна «Норд». Об этом пишет газета «Известия».
"Экипаж судна — граждане Российской Федерации, паспорта выданы им государственными органами России в российском Крыму. Мы своих граждан не бросаем, держим ситуацию на контроле", — сказал Аксенов.
По его словам, «ответ на агрессивные действия Киева в отношении наших моряков должен быть жестким».
"Нынешний украинский режим понимает только язык силы. Наше миролюбие они воспринимают как слабость", — добавил Аксенов.
Он также подчеркнул, что если на Украине начнут задерживать все суда, направляющиеся в порты Крыма или выходящие из них без согласования с Киевом, российской стороне «есть чем ответить».
Ранее сообщалось, что капитан арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко рассказал о состоянии своего здоровья.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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