Аксенов раскритиковал арест крымского судна «Норд» на Украине

"Экипаж судна — граждане Российской Федерации , паспорта выданы им государственными органами России в российском Крыму. Мы своих граждан не бросаем, держим ситуацию на контроле", — сказал Аксенов.

По его словам, «ответ на агрессивные действия Киева в отношении наших моряков должен быть жестким».

"Нынешний украинский режим понимает только язык силы. Наше миролюбие они воспринимают как слабость", — добавил Аксенов.

Он также подчеркнул, что если на Украине начнут задерживать все суда, направляющиеся в порты Крыма или выходящие из них без согласования с Киевом, российской стороне «есть чем ответить».

Ранее сообщалось, что капитан арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко рассказал о состоянии своего здоровья.