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Небензя зачитал в ООН отрывок из «Алисы в стране чудес»
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Небензя зачитал на заседании СБ ООН отрывок из «Алисы в стране чудес» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Нина Зотина
Российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН по инциденту в Солсбери зачитал отрывок из «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэррола.
Он назвал обвинения против России по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей «театром абсурда», передает РИА «Новости».
Небензя зачитал отрывок о суде над Валетом. В частности, в этом отрывке Червонная Королева предлагает присяжным сначала вынести приговор, а потом уже совещаться. Этот отрывок Небензя назвал «очень релевантным».
В свою очередь, представитель Великобритании Карен Пирс вспомнила слова Белой Королевы из «Алисы в Зазеркалье» о том, что Королева «иногда успевала до завтрака целых шесть раз поверить в невероятное». По мнению Пирс, данная цитата «подходит российскому коллеге лучше всего».
Кроме того, дипломаты использовали отсылки к телесериалу «Чисто английские убийства» на основе романов Кэролайн Грэм и к произведениям Артура Конан Дойла.
Напомним, Небензя отметил, что главный аргумент британской стороны о причастности России к инциденту в Солсбери рассыпался на глазах. Постпред России заявил, что за «мегапровокацией» стоят «спецслужбы некоторых стран».
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