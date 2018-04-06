Небензя зачитал в ООН отрывок из «Алисы в стране чудес»

Небензя зачитал на заседании СБ ООН отрывок из «Алисы в стране чудес»

Небензя зачитал отрывок о суде над Валетом. В частности, в этом отрывке Червонная Королева предлагает присяжным сначала вынести приговор, а потом уже совещаться. Этот отрывок Небензя назвал «очень релевантным».

В свою очередь, представитель Великобритании Карен Пирс вспомнила слова Белой Королевы из «Алисы в Зазеркалье» о том, что Королева «иногда успевала до завтрака целых шесть раз поверить в невероятное». По мнению Пирс, данная цитата «подходит российскому коллеге лучше всего».

Кроме того, дипломаты использовали отсылки к телесериалу «Чисто английские убийства» на основе романов Кэролайн Грэм и к произведениям Артура Конан Дойла.

Напомним, Небензя отметил, что главный аргумент британской стороны о причастности России к инциденту в Солсбери рассыпался на глазах. Постпред России заявил, что за «мегапровокацией» стоят «спецслужбы некоторых стран».