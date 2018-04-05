Трамп рассказал, зачем надо укреплять границы США

Об этом сообщает CBS.

«У нас будет укреплённая граница, мы уже начали строить стену… Мы не можем позволить людям войти в нашу страну. Мы понятия не имеем, кто они, что они делают, откуда они пришли. Мы не знаем, какие на них есть записи, мы не знаем, убийцы ли они, киллеры или члены MS-13 (преступная группировка. — RT)», — заявил он.

Ранее Трамп заявил, что мексиканцы смеются над глупыми иммиграционными законами США.