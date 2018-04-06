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Небензя раскритиковал качество британской риторики по Солсбери
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Небензя раскритиковал качество британской риторики по Солсбери 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ООН, 6 апр — РИА Новости. Заявления британских официальных лиц по «делу Солсбери» говорят о деградации политической культуры в стране, считает российский постпред при ООН Василий Небензя.
"Когда я смотрю на дебаты, интервью и заявления британских политиков, меня берет оторопь. Куда делась старая добрая Англия? Что это, отсутствие профессионализма или деградация политической культуры? Или это и есть новая политическая культура? Я не знаю. Предоставляю возможность присутствующим самим сделать вывод", — обратился он к членам СБ ООН.
В четверг Совет безопасности ООН по инициативе России обсудил инцидент в Солсбери.
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