Небензя раскритиковал качество британской риторики по Солсбери 

ООН, 6 апр — РИА Новости. Заявления британских официальных лиц по «делу Солсбери» говорят о деградации политической культуры в стране, считает российский постпред при ООН Василий Небензя.
"Когда я смотрю на дебаты, интервью и заявления британских политиков, меня берет оторопь. Куда делась старая добрая Англия? Что это, отсутствие профессионализма или деградация политической культуры? Или это и есть новая политическая культура? Я не знаю. Предоставляю возможность присутствующим самим сделать вывод", — обратился он к членам СБ ООН.
В четверг Совет безопасности ООН по инициативе России обсудил инцидент в Солсбери.