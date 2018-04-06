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Россия призвала США вернуть незаконно отобранную дипсобственность
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Россия призвала США вернуть незаконно отобранную дипсобственность 

ТК «Звезда» 53 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Соответствующее заявление Небензя сделал в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН.
Россия призвала Соединенные Штаты вернуть незаконно отобранную у РФ дипломатическую собственность и не повторять «подобных шагов в дальнейшем». Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя.
«У России США захватили принадлежащую ей дипломатическую собственность, включая российскую собственность постоянного представительства при ООН здесь в Нью-Йорке. Установили 25-мильную зону ограничений передвижения нашим дипломатам. Не продлевают и не выдают им американские визы. Мы призываем США ответственно относится к своим обязанностям страны-хозяйки и вернуть нам все, что они у нас незаконно отобрали и воздержаться от подобных шагов в дальнейшем», — сказал он.
Администрация экс-президента Соединенных Штатов Барака Обамы в декабря 2016 года приняла пакет санкций против России из-за якобы «вмешательства в выборы» и «давления на американских дипломатов», которые работают в России.
США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным «дачам» постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью, также были захвачены здания Генконсульства России в Сан-Франциско и Торгового представительства в Вашингтоне.
После проведении спецслужбами США обысков в зданиях диппредставительств России, в МИД РФ назвали эти действия «адской клоунадой, тупой, незаконной и бессмысленной».
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