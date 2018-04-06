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Постпред России рассказал, обсуждают ли «дело Скрипаля» в Вене
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Постпред России рассказал, обсуждают ли «дело Скрипаля» в Вене 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
ВЕНА, 6 апр — РИА Новости. «Дело Скрипалей» не дает о себе знать на венской площадке, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Нет. Здесь работают профессионалы, которые понимают, что ставить этот не профильный для венской площадки вопрос было бы неуместно. Но если вдруг кому-то придет в голову это сделать, то мы, конечно, дадим адекватный ответ, тем более, что сильных аргументов у нас предостаточно", — заявил Ульянов.
США и Канада, а также ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Москва приняла ответные меры. Австрия от этой меры отказалась, несмотря на давление Великобритании в связи с высылкой дипломатов.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.
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