Постпред России рассказал, обсуждают ли «дело Скрипаля» в Вене

"Нет. Здесь работают профессионалы, которые понимают, что ставить этот не профильный для венской площадки вопрос было бы неуместно. Но если вдруг кому-то придет в голову это сделать, то мы, конечно, дадим адекватный ответ, тем более, что сильных аргументов у нас предостаточно", — заявил Ульянов.

США и Германия и Канада , а также ряд стран Европы, в том числе Франция Польша , прибалтийские страны, Украина Молдавия приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля Москва приняла ответные меры. Австрия от этой меры отказалась, несмотря на давление Великобритании в связи с высылкой дипломатов.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.