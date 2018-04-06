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Постпред РФ заявил, что британские утверждения о причастности РФ к инциденту в Солсбери аморальны
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Постпред РФ заявил, что британские утверждения о причастности РФ к инциденту в Солсбери аморальны 

BFM.RU 38 минут назад
Утверждения Великобритании о причастности России к истории об инциденте в Солсбери абсурдны и аморальны. Об этом заявил в четверг на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.
Глава Британского МИД Борис Джонсон, указал российский дипломат, «высказал абсурдное — и это самое нежное слово, которое я могу употребить — абсурдное и аморальное предположение, что инцидент нужен был Москве для сплочения людей перед выборами!» «Настолько же аморальны его сравнения российского чемпионата мира по футболу с берлинской Олимпиадой 1936 года, в которой, кстати, в отличие от Советского Союза, участвовала представительная делегация Великобритании, в том числе на уровне высокопоставленных официальных лиц», — добавил он.
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