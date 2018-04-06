В Белом доме прокомментировали санкции против РФ

Администрация президента США Дональда Трампа прокомментировала введённые Минфином Соединённых Штатов санкции против российских чиновников, предпринимателей и компаний.
«Новые санкции, объявленные сегодня, продолжат попытки администрации противостоять дестабилизирующему и злонамеренному поведению России», —говорится в сообщении на сайте Белого дома.
В заявлении отмечается, что «эти санкции помогут удостовериться, что олигархи, получающие прибыль от дестабилизирующего поведения России, столкнутся с последствиями своих действий».
Ранее Минфин США ввёл санкции в отношении 17 российских госслужащих, 7 бизнесменов и 12 компаний.