В Белом доме прокомментировали санкции против РФ

В Белом доме прокомментировали новые санкции против России

«Новые санкции, объявленные сегодня, продолжат попытки администрации противостоять дестабилизирующему и злонамеренному поведению России», —говорится в сообщении на сайте Белого дома.

В заявлении отмечается, что «эти санкции помогут удостовериться, что олигархи, получающие прибыль от дестабилизирующего поведения России, столкнутся с последствиями своих действий».

Ранее Минфин США ввёл санкции в отношении 17 российских госслужащих, 7 бизнесменов и 12 компаний.