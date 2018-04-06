Постпред России при ООН: Скрипаль не представлял никакой угрозы для России

В своём выступлении на открытом заседании Совбеза ООН постпред России при всемирной организации также отметил, что главный аргумент Великобритании о том, что использованный в Солбсери яд имел безусловно российское происхождение, рассыпался на глазах. Дипломат подчеркнул, что версий случившегося в Солсбери выдвинуто много, и в каждой необходимо разобраться. Открытое заседание Совбеза ООН для обсуждения отравления экс-полковника ГРУ созвано по инициативе России. 4 марта Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке возле торгового центра в Солсбери. Спустя несколько дней премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что экс-полковник ГРУ был отравлен нервнопаралитическим газом, который создан в России. В Москве категорически отвергают все обвинения.