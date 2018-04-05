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Постпред Франции про ООН: Париж участвует в работе следователей Британии по делу Скрипалей
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Постпред Франции про ООН: Париж участвует в работе следователей Британии по делу Скрипалей 

ТАСС 1 час назад
ПАРИЖ, 5 апреля. /ТАСС/. Париж участвует в работе британских следователей по делу Скрипалей и готов оказать любую помощь. Об этом заявил в четверг на заседании Совбеза ООН постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр.
"Я хочу официально заявить, что Франция участвует в работе британских следователей. Мы готовы оказать всяческую помощь, если она потребуется", — сказал он.
Франция, по его словам, «на самом высоком уровне выразила поддержку и солидарность правительству Великобритании». «И мы подтверждаем свою поддержку Соединенному Королевству», — указал он.
Кроме того, Делаттр поддержал позицию ОЗХО о направлении миссии технических экспертов в Великобританию. Постпред Франции при ООН высказался также за «технический» и «деполитизированный» подход. «Необходимо руководствоваться техническим и деполитизированным подходом в расследовании дела Скрипалей». — сказал он.
По словам Делаттра, «Франция никогда не позволит безнаказанно использовать химическое оружие». «Мы призываем Россию пролить свет на то, кто несет ответственность за нападение в Солсбери», — добавил он.
4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.
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