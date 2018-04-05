Постпред Франции про ООН: Париж участвует в работе следователей Британии по делу Скрипалей

ПАРИЖ, 5 апреля. / ТАСС /. Париж участвует в работе британских следователей по делу Скрипалей и готов оказать любую помощь. Об этом заявил в четверг на заседании Совбеза ООН постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр.

"Я хочу официально заявить, что Франция участвует в работе британских следователей. Мы готовы оказать всяческую помощь, если она потребуется", — сказал он.

Франция, по его словам, «на самом высоком уровне выразила поддержку и солидарность правительству Великобритании ». «И мы подтверждаем свою поддержку Соединенному Королевству», — указал он.

Кроме того, Делаттр поддержал позицию ОЗХО о направлении миссии технических экспертов в Великобританию. Постпред Франции при ООН высказался также за «технический» и «деполитизированный» подход. «Необходимо руководствоваться техническим и деполитизированным подходом в расследовании дела Скрипалей». — сказал он.

По словам Делаттра, «Франция никогда не позволит безнаказанно использовать химическое оружие». «Мы призываем Россию пролить свет на то, кто несет ответственность за нападение в Солсбери», — добавил он.