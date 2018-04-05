Небензя предположил, кто стоит за «делом Скрипалей»

По его словам, если Британия «имеет дерзость заявлять, что за инцидентом в Солсбери с большой долей вероятности стоит Россия, мы также с большой долей вероятностью предположим, что за этой мегапровокацией стоят спецслужбы некоторых стран».

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.