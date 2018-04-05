Ещё
Небензя предположил, кто стоит за «делом Скрипалей»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Небензя предположил, кто стоит за «делом Скрипалей» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Парламентская газета
ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости. Россия будет предполагать, что за крупной провокацией с «делом Скрипалей» стоят спецслужбы некоторых стран, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
По его словам, если Британия «имеет дерзость заявлять, что за инцидентом в Солсбери с большой долей вероятности стоит Россия, мы также с большой долей вероятностью предположим, что за этой мегапровокацией стоят спецслужбы некоторых стран».
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
Глава секретной лаборатории минобороны Британии 3 апреля заявил в интервью Sky News, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества «Новичок», которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в том числе, на основании собственных оценок информации.
РИА Новости: последние новости
Британия не отправляла России вопросы по "делу Скрипаля", заявил Небензя Небензя сравнил методы западных СМИ с пропагандой Геббельса РФ считает, что против Скрипалей были совершены действия, похожие на теракт
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Капитана судна «Норд» отпустили в зале суда143
Началось заседание Совбеза ООН по «делу Скрипаля»267
Для россиян придумали американское наказание204
Умерла Ирина Токмакова8
Сюрприз для олигархов, «пробирки позора» и другие события дня20
Видео
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение