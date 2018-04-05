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Небензя вспомнил пропаганду Третьего рейха
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Небензя сравнил методы западных СМИ с пропагандой Геббельса 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что западные СМИ стали одним из главных средств манипуляции человеческим сознанием, а пропаганда внедряется в умы людей по тем же принципам, которые использовал министр пропаганды Третьего Рейха Йозеф Геббельс.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
Небензя отметил, что ситуация в "деле Скрипалей" показательна.
"Мы живем в эпоху коллективного помутнения рассудка. Какими психотропными средствами зомбируют публику, мне неизвестно, кроме одного — СМИ. Вот страшное оружие нашего времени. Через СМИ легко можно манипулировать человеческим сознанием. И мы видим, как западные СМИ с этим успешно справляются. При этом не нужны интеллектуально продвинутые схемы. Достаточно, взывая к первой сигнальной системе, регулярно и целенаправленно повторять одну и ту же бездоказательную ложь, постепенно внедряя ее в сознание…. Все по методу доктора Геббельса — ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой", — сказал российский постпред.
На это представитель постпредства США Келли Кюрри возразила, что именно Россия, которая "принимает участие (в Совете Безопасности ООН по "делу Скрипалей"), "использует Совет Безопасности для политических игр". И именно Россия "предпринял атаку в Солсбери". По ее словам, РФ использует отсылку к нацистской Германии и упоминание Геббельса для борьбы со странами, которые "лишь пытаются изменить недопустимое поведение России".
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Россия не получила информации об антидоте для Скрипалей, сообщил посол Британия не отправляла России вопросы по "делу Скрипаля", заявил Небензя РФ считает, что против Скрипалей были совершены действия, похожие на теракт
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