Небензя вспомнил пропаганду Третьего рейха

РИА Новости: последние новости

Россия не получила информации об антидоте для Скрипалей, сообщил посол

Британия не отправляла России вопросы по "делу Скрипаля", заявил Небензя

РФ считает, что против Скрипалей были совершены действия, похожие на теракт