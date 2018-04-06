Поспоривших об этике депутатов посадили рядом

О том, что с подачи руководства палаты принято решение пересадить конфликтующих депутатов, изданию рассказал источник в Госдуме. «Пересадили в приказном порядке для наведения дисциплины», — отметил он.

Ранее Сибагатуллин сидел на последнем ряду в зале пленарных заседаний, а Ревенко — на пятом, в секторе по правую руку от президиума Госдумы. Комментируя ситуацию, Ревенко сказал: «Никакого конфликта нет, и о мотивах принятого решения спрашивать нужно точно не меня, я сижу на своем месте. Лично мне решительно все равно, какова рассадка в зале».

Конфликт двух депутатов произошел в конце марта. Комментируя бойкот СМИ в отношении коллеги по Госдуме, обвиненного журналистками в домогательствах, Сибагатуллин позволил себе резкие высказывания. «Кто такие журналисты? Это слуги. Госдума — высшая народная власть. Хвосты надо немного прижать таким журналисткам», — сказал он. После этого Ревенко, много лет проработавший в СМИ, заявил, что депутат «не прав и должен извиниться».

Через несколько дней после конфликта Ревенко в Facebook опубликовал селфи с Сибагатуллиным и написал: «Коллега принес извинения за свои слова о журналистах. Вопросы сняты, извинения приняты, работаем дальше».