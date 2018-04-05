Постпред России при ООН обвинил Лондон в «пропагандистской войне без правил» 

«Откровения Бориса Джонсона о „дохлом коте на столе“ как отвлекающем от других проблем манёвре — если кто не знает, о чем я, посмотрите его интервью — ярче всего характеризует те проёмы пропагандистской войны без правил, которые сейчас ведёт против России Великобритания», — сказал Небензя на заседании СБ ООН.
Он также назвал «абсурдным и аморальным» предположение главы МИДа Великобритании о необходимости атаки в Солсбери для сплочения народа РФ перед выборами.
Российский дипломат подчеркнул, что версий случившегося в Солсбери выдвинуто много, и в каждой необходимо разобраться, цитирует ТАСС.
Открытое заседание Совбеза ООН для обсуждения отравления экс-полковника ГРУ созвано по инициативе России.