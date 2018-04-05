Небензя обвинил Лондон в «пропагандистской войне без правил» против России

Он также назвал «абсурдным и аморальным» предположение главы МИД Великобритании о необходимости атаки в Солсбери для сплочения народа РФ перед выборами.

"Как же надо не уважать тех, кого вы убеждаете", — прокомментировал Небензя заявления британского МИД.

"Почему нам не предоставляют консульский доступ к гражданам России, против которых на территории Великобритании, возможно, произошел террористический акт?" — задался вопросом Небензя, выступая на заседании СБ ООН.