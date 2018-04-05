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Небензя обвинил Лондон в «пропагандистской войне без правил» против России
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Небензя обвинил Лондон в «пропагандистской войне без правил» против России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ООН, 5 апр — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил Лондон в «пропагандистской войне без правил» против РФ.
"Откровения Бориса Джонсона о «дохлом коте на столе» как отвлекающем от других проблем маневре — если кто не знает, о чем я, посмотрите его интервью — ярче всего характеризует те приемы пропагандистской войны без правил, которые сейчас ведет против России Великобритания", — сказал Небензя на заседании СБ ООН, где обсуждалось отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Он также назвал «абсурдным и аморальным» предположение главы МИД Великобритании о необходимости атаки в Солсбери для сплочения народа РФ перед выборами.
"Как же надо не уважать тех, кого вы убеждаете", — прокомментировал Небензя заявления британского МИД.
"Почему нам не предоставляют консульский доступ к гражданам России, против которых на территории Великобритании, возможно, произошел террористический акт?" — задался вопросом Небензя, выступая на заседании СБ ООН.
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