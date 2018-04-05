Небензя: Главный аргумент Британии против РФ рассыпался на глазах 

Главный аргумент Лондона, обвиняющего Москву в причастности к отравлению в Солсбери, «рассыпался на глазах» всего мирового сообщества. Об этом на заседании совета безопасности ООН заявил постпред РФ в Организации Василий Небензя.
"На наших глазах рассыпался главный аргумент британской стороны о несомненно российском происхождении вещества, на базе которого строилась вся система так называемых доказательств о высокой степени вероятности причастности России", — приводит его слова РИА Новости.
Напомним, глава военной химической лаборатории в Портон-Дауне заявил 3 апреля в СМИ о том, что специалисты не смогли выяснить страну-источник нервно-параллитического газа, которыми были отравлены экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. МИД Великобритания был вынуждена признать, что вывод о том, что к этому преступлению причастна Москва, был сделан на основании собственных оценок имеющейся информации.