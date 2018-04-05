Небензя: дипломатов РФ ограничили в передвижении и не продлевают визы в США

Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24», выступая на специальном заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций , созванном по инициативе РФ.

Небензя сообщил, что США захватили на своей территории принадлежащую России дипсобственность, включая и представительство ООН в Нью-Йорке

Он проинформировал мировую общественность, что кроме этого в отношении российских дипломатов введена 25-мильная зону ограничений передвижения.

По его словам им не продлевают и не выдают американские визы.

Небензя призвал США «ответственно относиться к своим обязанностям страны-хозяйки и вернуть нам все, что они у нас незаконно отобрали и воздержаться от подобных шагов в дальнейшем».