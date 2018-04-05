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Небензя: дипломатов РФ ограничили в передвижении и не продлевают визы в США
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Небензя: дипломатов РФ ограничили в передвижении и не продлевают визы в США 

Вести.Ru 32 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя призвал США вернуть незаконно отобранную у РФ дипломатическую собственность.
Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24», выступая на специальном заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций, созванном по инициативе РФ.
Небензя сообщил, что США захватили на своей территории принадлежащую России дипсобственность, включая и представительство ООН в Нью-Йорке.
Он проинформировал мировую общественность, что кроме этого в отношении российских дипломатов введена 25-мильная зону ограничений передвижения.
По его словам им не продлевают и не выдают американские визы.
Небензя призвал США «ответственно относиться к своим обязанностям страны-хозяйки и вернуть нам все, что они у нас незаконно отобрали и воздержаться от подобных шагов в дальнейшем».
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