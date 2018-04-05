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Британия передала Юлии Скрипаль предложение России о консульском доступе
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Британия передала Юлии Скрипаль предложение России о консульском доступе 

РИА Новости 39 минут назад
РИА НОВОСТИ. ПОСОЛЬСТВО РФ ПОЛУЧИЛО НОТУ МИД БРИТАНИИ, ЧТО ЮЛИИ СКРИПАЛЬ ПЕРЕДАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОНСУЛЬСКОГО ДОСТУПА — ПОСОЛЬСТВО РФ РИА НОВОСТИ
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