Небензя о деле Скрипалей: главный аргумент против России рассыпался на глазах

"На наших глазах рассыпался главный аргумент британской стороны о несомненно российском происхождении вещества, на базе которого строилась вся система так называемых доказательств о высокой степени вероятности причастности России", — сказал Василий Небензя.

3 апреля глава секретной лаборатории минобороны Британии заявил в интервью Sky News , что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества «Новичок», которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь.

Между тем, британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в том числе, на основании собственных оценок информации.