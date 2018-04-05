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Небензя о деле Скрипалей: главный аргумент против России рассыпался на глазах
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Небензя о деле Скрипалей: главный аргумент против России рассыпался на глазах 

Вести.Ru 39 минут назад
Главный аргумент британской стороны о причастности России к делу Скрипалей рассыпался на глазах. Такое мнение высказал постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании СБ ООН, которое транслирует телеканал «Россия 24».
"На наших глазах рассыпался главный аргумент британской стороны о несомненно российском происхождении вещества, на базе которого строилась вся система так называемых доказательств о высокой степени вероятности причастности России", — сказал Василий Небензя.
3 апреля глава секретной лаборатории минобороны Британии заявил в интервью Sky News, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества «Новичок», которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь.
Между тем, британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в том числе, на основании собственных оценок информации.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Россия. Москва это категорически отрицает.
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