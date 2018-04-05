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Небензя допустил, что в Британии был совершен теракт в отношении россиян
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Небензя допустил, что в Британии был совершен теракт в отношении россиян 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. НЕБЕНЗЯ ДОПУСТИЛ, ЧТО В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАН РФ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ БЫЛ СОВЕРШЕН ТЕРАКТ
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