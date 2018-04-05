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Россия призвала США вернуть дипсобственность
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Россия призвала США вернуть дипломатическую собственность 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал США вернуть незаконно отобранную у РФ дипломатическую собственность.
"У России США захватили принадлежащую ей дипломатическую собственность, включая российскую собственность постоянного представительства при ООН здесь в Нью-Йорке. Установили 25-мильную зону ограничений передвижения нашим дипломатам. Не продлевают и не выдают им американские визы. Мы призываем США ответственно относится к своим обязанностям страны-хозяйки и вернуть нам все, что они у нас незаконно отобрали и воздержаться от подобных шагов в дальнейшем", — сказал он, выступая на заседании СБ ООН.
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