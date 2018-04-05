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Заседание Совета Безопасности ООН по делу Скрипалей
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Заседание Совета Безопасности ООН по делу Скрипалей 

RT на русском 1 час назад
В Совете Безопасности ООН проходит экстренное заседание по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Встреча была созвана по инициативе российской стороны. RT ведёт прямую трансляцию.
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