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Высланный из США российский дипломат попал в базу данных сайта «Миротворец»
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Высланный из США российский дипломат попал в базу данных сайта «Миротворец» 

РИА Новости 12 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
КИЕВ, 7 апр — РИА Новости. Высланный из США торговый представитель РФ Александр Стадник попал в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец».
США и Канада, а также ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
Согласно информации на сайте, Стадник попал в базу как «выдворенный из США представитель страны-агрессора» и «сотрудник спецслужб страны-агрессора».
Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет «изменниками родины». Весной 2016 года «Миротворец» опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.
Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию «тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов». Действия владельцев сайта «Миротворец» раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию «прямым призывом к расправе над журналистами».
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