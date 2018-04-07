Высланный из США российский дипломат попал в базу данных сайта «Миротворец»

Германия и США и Канада , а также ряд стран Европы, в том числе Франция Польша , прибалтийские страны, Украина Молдавия приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Согласно информации на сайте, Стадник попал в базу как «выдворенный из США представитель страны-агрессора» и «сотрудник спецслужб страны-агрессора».

Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет «изменниками родины». Весной 2016 года «Миротворец» опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.