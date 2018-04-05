Bloomberg назвал число попадающих под новые санкции США российских «олигархов»

На текущей неделе власти США введут новые санкции в отношении России . В санкционный список будут включены 6 — 10 российских «олигархов», рассказал Bloomberg источник в администрации президента . Американские власти собираются расширить санкции из-за якобы имевшего место вмешательства Москвы в выборы президента в 2016 г.

По словам источника, решение о конкретном количестве состоятельных россиян еще не принято. Администрация президента вынуждена ответить на давление со стороны конгрессменов, требующих конкретных мер.

В январе этого года власти США опубликовали так называемый «кремлевский доклад» (список бизнесменов, которых власти США считают приближенными к Кремлю) из 210 состоятельных россиян, высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров компаний. Часть списка была обнародована, однако есть и засекреченная часть доклада. По утверждению источника Bloomberg, санкции будут вводиться на основании засекреченной части «кремлевского доклада».