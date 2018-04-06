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Bloomberg: до 10 российских олигархов, близких к Путину, попадут под новые санкции США
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Bloomberg: до 10 российских олигархов, близких к Путину, попадут под новые санкции США 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Новые санкции
США, под которые, по информации СМИ, попадут российские олигархи, близкие к президенту РФ Владимиру Путину, будут направлены против 6-10 обеспеченных граждан России. Эти ограничительные меры связаны с расследованием вмешательства Кремля в президентские выборы США 2016 года.
Как стало известно агентству
Bloomberg, фамилии российских олигархов, которые попадут под санкции, содержатся в закрытой части так называемого кремлевского доклада, опубликованного американскими властями в январе этого года.
Журналисты со ссылкой на источник в Белом доме отмечают, что точное количество человек, на которых в ближайшее время распространятся ограничительные меры Вашингтона, пока неизвестно. Но, предположительно, речь идет о 10 российских олигархах.
В четверг, 5 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о расширении антироссийских санкций,
подчеркнул, что никаких олигархов в стране нет. Они не покинули родину, их просто в Кремле именуют иначе.
Отвечая на вопрос, проинформировали ли олигархи президента РФ о том, что с некоторыми из них были
проведены допросы
представителями команды спецпрокурора США Роберта Мюллера, который расследует вмешательство России в предвыборную президентскую кампанию в США, пресс-секретарь Путина заявил, что «в России нету олигархов».
"Фразу «российские олигархи» считаю неуместной", — отметил Песков. Он предпочитает использовать термин «представители крупного бизнеса». «Мне неизвестно о какой-то информации, поступающей от представителей крупного российского бизнеса на этот счет», — заявил представитель Кремля.
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