Bloomberg: до 10 российских олигархов, близких к Путину, попадут под новые санкции США

Новые санкции

США , под которые, по информации СМИ, попадут российские олигархи, близкие к президенту РФ Владимиру Путину , будут направлены против 6-10 обеспеченных граждан России . Эти ограничительные меры связаны с расследованием вмешательства Кремля в президентские выборы США 2016 года.

Как стало известно агентству

Bloomberg , фамилии российских олигархов, которые попадут под санкции, содержатся в закрытой части так называемого кремлевского доклада, опубликованного американскими властями в январе этого года.

Журналисты со ссылкой на источник в Белом доме отмечают, что точное количество человек, на которых в ближайшее время распространятся ограничительные меры Вашингтона, пока неизвестно. Но, предположительно, речь идет о 10 российских олигархах.

В четверг, 5 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , комментируя информацию о расширении антироссийских санкций,

подчеркнул, что никаких олигархов в стране нет. Они не покинули родину, их просто в Кремле именуют иначе.

Отвечая на вопрос, проинформировали ли олигархи президента РФ о том, что с некоторыми из них были

проведены допросы

представителями команды спецпрокурора США Роберта Мюллера , который расследует вмешательство России в предвыборную президентскую кампанию в США, пресс-секретарь Путина заявил, что «в России нету олигархов».

"Фразу «российские олигархи» считаю неуместной", — отметил Песков. Он предпочитает использовать термин «представители крупного бизнеса». «Мне неизвестно о какой-то информации, поступающей от представителей крупного российского бизнеса на этот счет», — заявил представитель Кремля.