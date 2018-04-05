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Двенадцать высланных из Украины дипломатов попали в базу сайта «Миротворец»
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Двенадцать высланных из Украины дипломатов попали в базу сайта «Миротворец» 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 5 апр — РИА Новости. Двенадцать из тринадцати высланных из Украины российских дипломатов попали в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец».
Ранее Украина выслала 13 российских дипломатов. Это было сделано одновременно со странами ЕС, а также США и Канады, которые приняли решение о высылке в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Посольство РФ заявило, что высылка Киевом 13 российских дипломатов «затруднит перевод диалога между Россией и Украиной в конструктивное русло» и не будет способствовать нормализации отношений.
Согласно информации на сайте, в базу данных попали Андрей Михайлов, Андрей Агафонов, Вадим Басинский, Сергей Семенов, Михаил Смирнов, Юрий Веретенников, Валерий Катуркин, Сергей Антонов, Олег Бойко и Сергей Яковлев.
Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет «изменниками родины». Весной 2016 года «Миротворец» опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.
Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию «тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов». Действия владельцев сайта «Миротворец» раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию «прямым призывом к расправе над журналистами».
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