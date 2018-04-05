Двенадцать высланных из Украины дипломатов попали в базу сайта «Миротворец»

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости . Двенадцать из тринадцати высланных из Украины российских дипломатов попали в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец».

Ранее Украина выслала 13 российских дипломатов. Это было сделано одновременно со странами ЕС , а также США Канады , которые приняли решение о высылке в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство , Россия это категорически отрицает. Посольство РФ заявило, что высылка Киевом 13 российских дипломатов «затруднит перевод диалога между Россией и Украиной в конструктивное русло» и не будет способствовать нормализации отношений.

Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет «изменниками родины». Весной 2016 года «Миротворец» опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.