Доказательств вмешательства России в выборы в Мексике нет, заявил посол

"Никаких свидетельств и доказательств российского вмешательства в ваши выборы не было, нет и не будет", — заявил Малаян в четверг на пресс-конференции в Мехико.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер заявлял, что США видят первые признаки «российского вмешательства» в выборы президента Мексики.

Национальный лидер правящей Институционно-революционной партии Энрике Очоа заявил, что международные СМИ «задокументировали» российские и венесуэльские интересы в поддержке кандидата от левых сил Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

По словам российского посла, Москва будет работать с тем президентом, которого изберет мексиканский народ. «Россия работала с Порфирио Диасом, Венустиано Каррансой, Висенте Фоксом и Ласаро Карденасом (бывшие президенты Мексики). Будем работать и с тем, кого выберут 1 июля, а все разговоры о возможных связях с Лопесом Обрадором — это всего лишь fake news», — заявил Малаян.

Он подчеркнул, что по-прежнему остается в силе приглашение президента РФ Владимира Путина главе Мексики Энрике Пенье Ньето совершить визит в нашу страну, однако многое зависит от рабочего графика глав государств. «Гипотетически это может быть и новый президент Мексики, но данное приглашение адресовано Пенье Ньето», — сказал дипломат.