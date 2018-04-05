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Доказательств вмешательства России в выборы в Мексике нет, заявил посол
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Доказательств вмешательства России в выборы в Мексике нет, заявил посол 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МЕХИКО, 5 апр — РИА Новости. Посол РФ в Мексике Эдуард Малаян опроверг заявления о вмешательстве России в предстоящие 1 июля всеобщие выборы в Мексике.
"Никаких свидетельств и доказательств российского вмешательства в ваши выборы не было, нет и не будет", — заявил Малаян в четверг на пресс-конференции в Мехико.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер заявлял, что США видят первые признаки «российского вмешательства» в выборы президента Мексики.
Национальный лидер правящей Институционно-революционной партии Энрике Очоа заявил, что международные СМИ «задокументировали» российские и венесуэльские интересы в поддержке кандидата от левых сил Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.
По словам российского посла, Москва будет работать с тем президентом, которого изберет мексиканский народ. «Россия работала с Порфирио Диасом, Венустиано Каррансой, Висенте Фоксом и Ласаро Карденасом (бывшие президенты Мексики). Будем работать и с тем, кого выберут 1 июля, а все разговоры о возможных связях с Лопесом Обрадором — это всего лишь fake news», — заявил Малаян.
Он подчеркнул, что по-прежнему остается в силе приглашение президента РФ Владимира Путина главе Мексики Энрике Пенье Ньето совершить визит в нашу страну, однако многое зависит от рабочего графика глав государств. «Гипотетически это может быть и новый президент Мексики, но данное приглашение адресовано Пенье Ньето», — сказал дипломат.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что подтверждающих это фактов нет.
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