Глава торгпредства США в России попал в список высланных дипломатов

Глава торгового представительства США России Майкл Лалли оказался в числе 60 сотрудников дипломатической миссии, которые были объявлены Москвой персонами нон грата.

Американская дипмиссия опубликовала в социальных сетях видео, в котором высланные сотрудники рассказывают о жизни и работе в России. Среди них и Майкл Лалли.

«Думаю о наших достижениях здесь в России. Так как я представляю Министерство торговли США, мы работали очень тесно с российскими и американскими компаниями», — сказал дипломат по-русски.

По его словам, он прекрасно понимает важность российско-американского сотрудничества в деловой сфере.

«Я учился здесь почти 30 лет назад и у меня всегда было большее уважение к России», — отметил Лалли.

5 апреля сотрудники посольства США в Москве покинули здание дипмиссии. Их высылка стала ответной мерой на выдворение Соединёнными Штатами 60 российских дипломатов в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля