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Глава торгпредства США в России попал в список высланных дипломатов
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Глава торгпредства США в России попал в список высланных дипломатов 

RT на русском 55 минут назад
Глава торгового представительства США в России Майкл Лалли оказался в числе 60 сотрудников дипломатической миссии, которые были объявлены Москвой персонами нон грата.
Американская дипмиссия опубликовала в социальных сетях видео, в котором высланные сотрудники рассказывают о жизни и работе в России. Среди них и Майкл Лалли.
«Думаю о наших достижениях здесь в России. Так как я представляю Министерство торговли США, мы работали очень тесно с российскими и американскими компаниями», — сказал дипломат по-русски.
По его словам, он прекрасно понимает важность российско-американского сотрудничества в деловой сфере.
«Я учился здесь почти 30 лет назад и у меня всегда было большее уважение к России», — отметил Лалли.
5 апреля сотрудники посольства США в Москве покинули здание дипмиссии. Их высылка стала ответной мерой на выдворение Соединёнными Штатами 60 российских дипломатов в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля.
Россия выслала аналогичное число дипломатов — 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генерального консульства Соединённых Штатов в Екатеринбурге.
RT на русском: последние новости
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