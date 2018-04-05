Скотленд-Ярд опубликовал заявление Юлии Скрипаль 

Дочь бывшего российского разведчика сказала, что идет на поправку и поблагодарила английских врачей. Женщина рассказала, что очнулась неделю назад. О состоянии своего отца она не упомянула. Ситуацию она назвала «дезориентирующим эпизодом». Скрипаль и его дочь были отравлены в Солсбери 4 марта. В Лондоне утверждают, что к этому причастна Москва. Россия категорически это отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании. Москва до сих пор не получила информацию от Лондона об антиподе, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Осужденный в России за шпионаж бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены неизвестным веществом в начале марта.