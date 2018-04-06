Поклонская усмотрела в деле «Норда» захват заложников

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская обратилась в российские правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело по статье о захвате заложников после задержания Украиной рыболовецкого судна «Норд».
Как сообщает ТАСС, Поклонская обратилась в Генпрокуратуру и ФСБ с «просьбой принять процессуальное решение по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 206 Уголовного кодекса России (»Захват заложника»): захват заложников — членов экипажа рыболовецкого судна «Норд».
Ранее Херсонский городской суд арестовал капитана задержанного российского судна «Норд» Владимира Горбенко.
Судно «Норд» с 10 российскими моряками было задержано украинскими пограничниками 25 марта в Азовском море.