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Поклонская назвала морским терроризмом задержание властями Украины судна из Крыма
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Поклонская назвала морским терроризмом задержание властями Украины судна из Крыма 

ТАСС 55 минут назад
Фото: KM.RU
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская квалифицировала как терроризм задержание властями Украины рыболовецкого судна «Норд» с керченскими рыбаками.
"Нынешние горе-руководители захваченной Украины мало того, что развалили страну
они решили превратить ее в государство, занимающееся морским терроризмом. Ведь преступные действия «властей» Украины по захвату корабля и захвату людей в заложники квалифицируются исключительно как преступления террористической направленности", — заявила в четверг Поклонская, слова которой приводит ее пресс-служба.
По мнению российского парламентария, причастных к задержанию необходимо отправить под суд. «Дорога у террористов одна, а в данном случае — как минимум международный трибунал», — считает парламентарий.
Пограничная служба Украины 25 марта задержала в Азовском море судно под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ, живущих в Керчи. Управление ФСБ России по Республике Крым возбудило против Госпогранслужбы Украины уголовное дело по статье 211 УК РФ ("Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава"). Накануне, 4 апреля, адвокат капитана сообщил, что его подзащитному предъявлено обвинение по статье о нарушении порядка въезда-выезда «на временно оккупированную территорию».
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