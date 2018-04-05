Поклонская назвала морским терроризмом задержание властями Украины судна из Крыма

"Нынешние горе-руководители захваченной Украины мало того, что развалили страну

они решили превратить ее в государство, занимающееся морским терроризмом. Ведь преступные действия «властей» Украины по захвату корабля и захвату людей в заложники квалифицируются исключительно как преступления террористической направленности", — заявила в четверг Поклонская, слова которой приводит ее пресс-служба.

По мнению российского парламентария, причастных к задержанию необходимо отправить под суд. «Дорога у террористов одна, а в данном случае — как минимум международный трибунал», — считает парламентарий.