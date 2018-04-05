Путин призвал всех включиться в решение стоящих перед Россией проблем

Глава государства проводит в Кремле первое после выборов президента России заседание Государственного совета, передает ТАСС.

"Вы знаете, насколько масштабны задачи, которые стоят перед страной, они требуют максимально эффективно включиться в их решение, причем, включиться всех — и гражданское общество, и бизнес, и органы власти, и, конечно же, требуются усилия всех субъектов Российской Федерации", — заявил Путин.

Он отметил, что тема заседания — развитие конкуренции в стране — «это одно из ключевых направлений нашей работы». «Без решения задач в этой сфере ничего мы с вами не сделаем», — подчеркнул президент.