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Путин призвал всех включиться в решение стоящих перед Россией проблем
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Путин призвал всех включиться в решение стоящих перед Россией проблем 

ТВ Центр 7 часов назад
Фото: ТВ Центр
Глава государства проводит в Кремле первое после выборов президента России заседание Государственного совета, передает ТАСС.
"Вы знаете, насколько масштабны задачи, которые стоят перед страной, они требуют максимально эффективно включиться в их решение, причем, включиться всех — и гражданское общество, и бизнес, и органы власти, и, конечно же, требуются усилия всех субъектов Российской Федерации", — заявил Путин.
Он отметил, что тема заседания — развитие конкуренции в стране — «это одно из ключевых направлений нашей работы». «Без решения задач в этой сфере ничего мы с вами не сделаем», — подчеркнул президент.
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