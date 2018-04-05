Россия и дальше будет адекватно реагировать на недружественные шаги из-за рубежа и требовать установления истины по "делу Скрипалей". Об этом сообщил "ТВ Центр" со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Глава МИД вновь подчеркнул, что Россия готова к честной и равноправной работе со всеми странами, которые искренне заинтересованы в общем мирном будущем, а также выразил надежду на объективный подход Совбеза ООН в рассмотрении "дела Скрипалей".
"Для преднамеренного нагнетания конфронтации и дальнейшей демонизации России организуются грубые политические провокации. Так называемое "дело Скрипалей" стало предлогом — вымышленным или инсценированным — для безосновательной массовой высылки российских дипломатов не только из США и Великобритании, но и целого ряда других государств, большинству которых просто "выкрутили руки". Такого неприкрытого глумления над международным правом, дипломатической этикой, элементарными приличиями мы давно не видели", — заявил министр.