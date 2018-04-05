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Посольство США: Россия не хочет диалога в связи с высылкой дипломатов
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Посольство США: Россия не хочет диалога в связи с высылкой дипломатов 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Список высланных из России американских дипломатов говорит о том, что Москва не заинтересована в диалоге с Вашингтоном по Сирии, КНДР, Украине, заявила РИА Новости пресс-секретарь посольства США в Москве Андреа Калан.
"Сегодня 60 наших коллег вместе с семьями покинули Россию. Исходя из того, какие дипломаты оказались под ударом, можно сделать вывод, что Российская Федерация не заинтересована в диалоге по таким вопросам, как урегулирование ситуации в Украине, Сирии, вокруг КНДР, проблематике контроля над вооружениями, борьбы с терроризмом, и в культурных и научных обменах", — сказала она.
По словам Калан, все американские дипломаты — «профессионалы, приверженные своему делу, которые блестяще представляли Соединенные Штаты и прилагали усилия для налаживания отношений».
В конце марта власти РФ заявили о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Северной столице. Меры были приняты в ответ на решение властей США о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле. В МИД подчеркнули, что Россия высылает 58 сотрудников американского посольства в Москве и двух работников консульства в Екатеринбурге. Дипломатов обязали покинуть территорию России до 5 апреля.
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