Посольство США: Россия не хочет диалога в связи с высылкой дипломатов

"Сегодня 60 наших коллег вместе с семьями покинули Россию. Исходя из того, какие дипломаты оказались под ударом, можно сделать вывод, что Российская Федерация не заинтересована в диалоге по таким вопросам, как урегулирование ситуации в Украине, Сирии, вокруг КНДР, проблематике контроля над вооружениями, борьбы с терроризмом, и в культурных и научных обменах", — сказала она.

По словам Калан, все американские дипломаты — «профессионалы, приверженные своему делу, которые блестяще представляли Соединенные Штаты и прилагали усилия для налаживания отношений».