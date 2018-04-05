Посольство Великобритании заявило об отсутствии проблем с посещением страны россиянами 

В связи с частыми вопросами о том, что изменилось после дипломатического скандала, связанного с делом Скрипалей, посольство Великобритании уточнило, что в данный момент россияне не испытывают проблем с посещением страны. Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.
В ролике, который был опубликован в социальной сети, подчеркивается, что «дополнительные проверки прилетающих из России, введенные в аэропортах, не коснутся большинства путешествующих».
Согласно словам сотрудников дипломатического ведомства, в Великобритании по-прежнему рады видеть туристов, студентов и предпринимателей из России.
После отравления в начале марта бывшего полковника ГРУ в Лондоне между Великобританией и Россией разразился дипломатический скандал. Представители британского парламента поддержали идею премьер-министра выслать из страны более 20 российских дипломатов. Российское посольство в Лондоне обратило внимание граждан РФ на возможные угрозы со стороны населения островного государства.