Британское посольство призвало россиян не бояться доппроверок в аэропортах

МОСКВА , 5 апр — РИА Новости . Посольство Великобритании в Москве заверило россиян в том, что у них не возникнет никаких проблем с посещением Туманного Альбиона и дополнительные проверки в аэропортах на британской земле их вряд ли коснутся.

"Мы хотели бы заверить жителей России в том, что никаких проблем с посещением Великобритании для них нет. Как всегда, мы очень рады россиянам, которые приезжают в Соединенное Королевство с целью туризма, обучения или бизнеса", — говорится в видеоролике, размещенном на аккаунте посольства в Facebook.

"Дополнительные проверки прилетающих из России, введенные в аэропортах, не коснутся большинства путешествующих. Великобритания по-прежнему приветствует дружественные отношения между нашими народами", — также отмечается в нем.

Вечером в минувшую пятницу британская полиция и таможня без объяснения причин провели досмотр воздушного судна авиакомпании «Аэрофлот» в лондонском аэропорту. Позднее замглавы МВД Великобритании Бен Уоллас заявил, что досмотр производился в рамах стандартных процедур по защите от оргпреступности и контрабанды оружия, наркотиков или запрещенных веществ.