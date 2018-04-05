Ещё
Богданов обсудил урегулирование в Сирии с заместителем спецпосланника ООН
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Богданов обсудил урегулирование в Сирии с заместителем спецпосланника ООН 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с заместителем спецпосланника ООН по Сирии Рамзи ар-Рамзи перспективы урегулирования ситуации в САР, сообщил МИД РФ.
Богданов принял ар-Рамзи, прибывшего в Москву для участия в Московской конференции по международной безопасности.
"В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и перспективах продвижения политического урегулирования в этой стране на основе резолюции 2254 СБ ООН и с учетом итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи 30 января", — говорится в сообщении МИД.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Юлия Скрипаль попросила уважать частную жизнь Путин отклонил идею оценки работы губернаторов по видеозаписям Хантсман отметил важность задачи стабилизации отношений России и США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль не определилась с предложением РФ о помощи247
Хорватия внезапно стала искать дружбы с РФ57
ФСБ прикроет рыбаков104
Ярмольник ужаснулся высказыванию Малышевой203
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус39
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение