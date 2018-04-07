В посольстве РФ в Великобритании рассчитывают на организацию встречи посла с главой МИД

"К сожалению, не можем дать удовлетворительную оценку текущему уровню сотрудничества посольства с Форин офисом. Как представляется, давно назрела встреча посла Александра Яковенко с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном для обсуждения всего комплекса двусторонних отношений, а также расследования инцидента в Солсбери. В этой связи Яковенко направил Джонсону личную ноту. Надеемся на конструктивный ответ британской стороны и рассчитываем на организацию такой встречи в самое ближайшее время", — сказал пресс-секретарь.