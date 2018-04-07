Ещё
В посольстве РФ в Великобритании рассчитывают на организацию встречи посла с главой МИД
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В посольстве РФ в Великобритании рассчитывают на организацию встречи посла с главой МИД 

ТАСС 1 час назад
Фото: Капитал страны
ЛОНДОН, 7 апреля. /ТАСС/. В посольстве РФ в Великобритании рассчитывают на организацию скорой встречи посла Александра Яковенко с главой британского МИД Борисом Джонсоном. Об этом сообщил в субботу пресс-секретарь российского дипломатического представительства, отвечая на вопрос журналистов о текущем взаимодействии с МИД Великобритании в связи с инцидентом в Солсбери.
"К сожалению, не можем дать удовлетворительную оценку текущему уровню сотрудничества посольства с Форин офисом. Как представляется, давно назрела встреча посла Александра Яковенко с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном для обсуждения всего комплекса двусторонних отношений, а также расследования инцидента в Солсбери. В этой связи Яковенко направил Джонсону личную ноту. Надеемся на конструктивный ответ британской стороны и рассчитываем на организацию такой встречи в самое ближайшее время", — сказал пресс-секретарь.
ТАСС: последние новости
МИД РФ заявил, что ответ Москвы на новые санкции Вашингтона будет жестким Sky: Виктория Скрипаль считает, что Лондону есть, что скрывать Би-би-си: двоюродной сестре Юлии Скрипаль было отказано в выдаче британской визы
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер высказался о действиях США в адрес РФ77
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован19
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар99
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь153
Россия направила ноту Британии106
Видео
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
00:39
На рынке в Чите произошёл крупный пожар
Происшествия Катастрофы
00:28
Сирия подверглась ракетному обстрелу
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение