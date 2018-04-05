Власти Крыма рассказали, как «процветал» бы полуостров при Украине

"Можно было бы согласиться с Гройсманом. Если бы Крым был в составе Украины, то он сегодня процветал бы чертополохом и бурьяном на полях, разрухой, тиной в озерах и реках. Процветал бы сединами людскими, слезами и проклятиями в адрес центральной власти Украины. Здесь Гройсман, конечно, на сто процентов прав", — сказал РИА Новости Фикс.

По его словам, если бы Крым остался под юрисдикцией Украины, его постигла участь других украинских регионов, где идет обнищание населения.