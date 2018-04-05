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Высланные дипломаты США признались в любви к России
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Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России 

ТАСС 5 апреля 2018
Фото: РИА Новости
Сотрудники посольства США, покинувшие в четверг Россию в числе 60 высылаемых дипломатов, рассказали о своих впечатлениях от работы в России. Видео "Мысли в дорогу" размещено в аккаунте посольства США в Twitter.
В подводке к видеоролику посол США в Москве Джон Хантсман заверил, что хотя коллектив посольства стал меньше, он "не менее предан делу стабилизации отношений между США и Россией".
В свою очередь официальный представитель американской дипмиссии Мария Олсон, оказавшаяся среди уезжающих дипломатов, в частности, заявила: "Я очень горжусь отношениями, которые моей команде удалось выстроить с журналистским сообществом России". Она также рассказала, что получила в качестве прощального подарка от журналистов книгу русских сказок, с помощью которой намерена продолжить учить русский язык. "Уверена, что мы продолжим нашу работу и найдем способ двигаться вперед к лучшим отношениям", — сказала дипломат.
Среди высылаемых дипломатов также оказался глава торгового представительства США в РФ Майкл Фроман. "Хотя мне и приходится уезжать досрочно, я прекрасно понимаю, насколько важно наше сотрудничество в деловой сфере, и что оно означает — оно создает рабочие места как в России, так и в Америке", — отметил он. "Мы с коллегами убеждены в важности наших двусторонних отношений", — добавил дипломат.

Высылка дипломатов

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Это произошло на фоне инцидента с отравлением 4 марта в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. О выдворении российских дипломатов заявил и ряд европейских стран (среди них была Великобритания, которая уже выслала 23 российских дипломата), а также Австралия, Грузия, Канада и НАТО. Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве, его примеру последовали Болгария, Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия.
В свою очередь МИД РФ объявил о зеркальных мерах в отношении диппредставительств государств, принявших решение о высылке российских дипломатов. В частности, было объявлено о решении выслать 60 американских дипломатов и закрыть генконсульство США в Санкт-Петербурге. Дипведомство также потребовало привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в РФ в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Соединенном Королевстве. При этом ранее на Смоленской площади предписали закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.
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