Высланные дипломаты США признались в любви к России

Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России

Сотрудники посольства США , покинувшие в четверг Россию в числе 60 высылаемых дипломатов, рассказали о своих впечатлениях от работы в России. Видео "Мысли в дорогу" размещено в аккаунте посольства США в Twitter.

В подводке к видеоролику посол США в Москве Джон Хантсман заверил, что хотя коллектив посольства стал меньше, он "не менее предан делу стабилизации отношений между США и Россией".

В свою очередь официальный представитель американской дипмиссии Мария Олсон, оказавшаяся среди уезжающих дипломатов, в частности, заявила: "Я очень горжусь отношениями, которые моей команде удалось выстроить с журналистским сообществом России". Она также рассказала, что получила в качестве прощального подарка от журналистов книгу русских сказок, с помощью которой намерена продолжить учить русский язык. "Уверена, что мы продолжим нашу работу и найдем способ двигаться вперед к лучшим отношениям", — сказала дипломат.

Среди высылаемых дипломатов также оказался глава торгового представительства США в РФ Майкл Фроман . "Хотя мне и приходится уезжать досрочно, я прекрасно понимаю, насколько важно наше сотрудничество в деловой сфере, и что оно означает — оно создает рабочие места как в России, так и в Америке", — отметил он. "Мы с коллегами убеждены в важности наших двусторонних отношений", — добавил дипломат.

Высылка дипломатов

Грузия, Канада и НАТО. Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия. 26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке , еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Это произошло на фоне инцидента с отравлением 4 марта в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. О выдворении российских дипломатов заявил и ряд европейских стран (среди них была Великобритания , которая уже выслала 23 российских дипломата), а также Австралия Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве, его примеру последовали Болгария