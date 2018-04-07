Ещё
Посол России огласил список вопросов к Джонсону
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посол России рассказал, о чем хочет поговорить с Борисом Джонсоном 

Газета.Ru 17 часов назад
Фото: Simon Dawson/Reuters
Посол России в Британии Александр Яковенко рассказал, какие темы хотел бы обсудить с главой британского МИДа Борисом Джонсоном. Об этом сообщается на сайте российского посольства.
>> Бориса Джонсона поймали на лжи о России
По словам дипломата, прошло больше месяца с момента отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а британская сторона не предоставила никакой информации о ведущемся расследовании и не подкрепила доказательствами обвинения в адрес России.
Яковенко подчеркнул, что в этой связи возникает несколько проблем, в том числе удар по имиджу официального Лондона в глазах россиян.
"Вторая проблема — это международный имидж страны. Лондон втянул своих союзников по западному блоку в непростую историю", — указал посол.
И третий момент, по его словам, это то, что из двусторонней темы проблема доказательств необоснованных британских обвинений вышла на уровень международной повестки дня: теперь проблема обсуждает из в Совбезе ООН, и в ОЗХО.
"Хочу напомнить, что Россия официально заявляла о том, что она не имеет никакого отношения к отравлению Скрипалей и бремя доказательств в условиях секретности лежит на Лондоне. Поэтому я хотел бы услышать от главы МИД его оценки сложившейся ситуации в двусторонних отношениях", — добавил российский дипломат.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что новые факты могут изменить все дело Скрипаля.
Газета.Ru: последние новости
СМИ раскрыли четыре причины отказа в выдаче визы племяннице Скрипаля Путин и Медведев приехали на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя Путин поздравил россиян с Пасхой
 Ещё 53 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минобороны России выступило с заявлением400
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей653
В Москве загорелся многоэтажный дом16
Сын Яковлевой попал в психушку158
Выживший после операции подросток заговорил на чужом языке48
Видео
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
01:00
Галкин ушел от ответа на откровенный вопрос
Шоу-бизнес
04:55
Православный мир встречает Пасху Христову
Общество
04:48
«Нужно перекрыть Украине Керченский пролив»
В мире Статьи
00:36
ЦРУ и МИ-6 готовят операцию по вывозу Скрипалей
В мире Другое
01:00
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей
В мире
01:14
Калоев обвинил Нагиева во вранье
Шоу-бизнес Происшествия
00:20
Видео смертельного пожара попало в Сеть
Пожары Происшествия
У Эппле с опухолью в груди заподозрили рак
Шоу-бизнес
02:41
«Мажор-разбойник» на BMW задавил женщину на тротуаре
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение