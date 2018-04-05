Французский сенатор не считает высылку российских дипломатов эффективной

Ранее ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия Польша , прибалтийские страны, Украина Молдавия , а также США Канада приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом британского шпиона Сергея Скрипаля. Он и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство . Россия это категорически отрицает, но была вынуждена ответить зеркальными мерами, выслав такое же количество иностранных дипломатов.

"Я думаю, взаимная высылка дипломатов — обычная мера в данном случае. Но я не уверен, что это будет очень продуктивным", — сказал журналистам Камбон.

"Россия приняла ответные меры. В результате национальное представительство западных стран в России ослаблено. Я надеюсь, что это дело разрешиться как можно раньше. Пока английское правительство говорит, что есть доказательства, но они не окончательные, как я читал. Но я не знаю больше этого", — отметил он.

Камбон напомнил, что Франция солидарна с Великобританией по этому делу. «Мы боремся против использования химического оружия», — пояснил он.

Парламентарий подчеркнул, что западные страны считают попытку убийства Скрипалей посягательством на европейскую безопасность.