Французский сенатор не считает высылку российских дипломатов эффективной 

ПАРИЖ, 5 апр — РИА Новости. Глава комитета по международным делам Сената Франции Кристиан Камбон не считает эффективной мерой взаимную высылку дипломатов в связи с «делом Скрипаля» и надеется, что эта ситуация вскоре разрешиться.
Ранее ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, а также США и Канада приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом британского шпиона Сергея Скрипаля. Он и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. Россия это категорически отрицает, но была вынуждена ответить зеркальными мерами, выслав такое же количество иностранных дипломатов.
"Я думаю, взаимная высылка дипломатов — обычная мера в данном случае. Но я не уверен, что это будет очень продуктивным", — сказал журналистам Камбон.
"Россия приняла ответные меры. В результате национальное представительство западных стран в России ослаблено. Я надеюсь, что это дело разрешиться как можно раньше. Пока английское правительство говорит, что есть доказательства, но они не окончательные, как я читал. Но я не знаю больше этого", — отметил он.
Камбон напомнил, что Франция солидарна с Великобританией по этому делу. «Мы боремся против использования химического оружия», — пояснил он.
Парламентарий подчеркнул, что западные страны считают попытку убийства Скрипалей посягательством на европейскую безопасность.
Французский сенатор также ожидает результатов сегодняшнего заседания Совета Безопасности ООН по «делу Скрипаля».