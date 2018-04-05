Юлия Скрипаль сообщила об улучшении самочувствия 

Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия пришла в себя после отравления в Солсбери. По ее словам, она очнулась более недели назад и с каждым днем ей становится лучше. Скрипаль попросила «уважать ее личную жизнь и жизнь ее семьи» в период выздоровления. Юлия Скрипаль очнулась более недели назад. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление, распространенное Скотленд-Ярдом от ее имени. «Я очнулась более недели назад и рада сообщить, что мои силы растут с каждым днем. Я благодарна за интерес ко мне и за множество доброжелательных сообщений, которые я получила», — говорится в сообщении. Скрипаль отметила, что должна поблагодарить за свое выздоровление множество людей, особенно жителей Солсбери, которые помогли ей с отцом. Также она поблагодарила персонал районной больницы Солсбери. «Уверена вы понимаете, что все случившееся несколько сбивает с толку, и я надеюсь, что вы с уважением отнесетесь к моей личной жизни и жизни моей семьи в период выздоровления», — говорится в заявлении. Тем временем, по данным «РИА Новости», посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил, что российская сторона до сих пор не получила от британской информации о том, какой антидот был использован при лечении Скрипалей. Дипломат также заявил о возможности возвращения Скрипалей в Россию. По его словам, у Москвы к ним нет никаких претензий, поэтому решение остается за ними.4 марта в британском Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. В этом преступлении Лондон обвинил Москву, заявив, что это вещество якобы разрабатывалось в России.. Захарова озаботилась судьбой домашних животных Скрипаля. ?МИД России интересуется судьбой домашних животных семьи бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По словам спикера ведомства Марии Захаровой, если в доме Скрипаля было применено химическое отравляющее вещество, то «эти живые организмы тоже должны были пострадать». Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство поставило перед Лондоном вопрос о судьбе домашних животных семьи бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает «Интерфакс». «Где сейчас эти домашние животные? У нас есть понимание, что и сколько их там было, но это опять же вопрос к британской стороне», — сказала она на брифинге в Москве. По ее словам, у российской стороны есть достоверная информация о том, что в доме отца и дочерей Скрипалей жили домашние животные. «Где животные, каково их состояние, почему британская сторона, так активно сливающая в СМИ сведения о расследовании на неназванные источники, этот факт утаила», — подчеркнула представитель российского МИД. Также она отметила, что «речь идет о живых организмах, и если в доме действительно было применено химическое отравляющее вещество, эти живые организмы тоже должны были пострадать».4 марта в британском Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Доклад ОЗХО об отравлении Скрипаля получит только Великобритания. ОЗХО направит копию доклада по результатам анализа проб отравляющего вещества, которое было применено в британском Солсбери, только Лондону. Гендиректор организации отметил, что доступ других стран к документу будет предметом соглашения. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получит результаты анализа проб отравляющего вещества, которое было применено в британском Солсбери, в начале следующей недели. Об этом сообщил гендиректор организации Ахмет Узюмджу, передает РИА Новости. «Результаты анализа проб ожидаются в начале следующей недели. Как только результаты будут получены, секретариат выпустит доклад на их основе и перешлет копию Великобритании. Доступ остальных стран к докладу будет предметом соглашения», — рассказал Узюмджу. При этом он подчеркнул, что Лондон выразил намерение быть «открытым, насколько это возможно, и уже выразил свое предпочтение раскрыть содержание доклада другим странам». Как отметил Узюмджу, эксперты ОЗХО уже посетили два места, где Сергей и Юлия Скрипаль подверглись воздействию отравляющего вещества. Они «собрали пробы из окружающей среды». Также они взяли биометрические пробы у «двух жертв, а также у третьего лица, офицера полиции, который, по имеющимся данным, также был подвергнут воздействию отравляющего вещества». После этого, в соответствии с установленной методологией, пробы были доставлены в лабораторию ОЗХО. Каждую из них разделили на две части. Одна часть была передана британской стороне, а другая направлена в четыре аккредитованные ОЗХО лаборатории. Узюмджу добавил, что специалисты ОЗХО на всех этапах работают независимо и не вовлечены в расследование, которое проводят британские власти. По его словам, секретариат не может раскрыть имена и численность экспертов, направленных в Солсбери, ни одной из стран, кроме Великобритании как страны, запросившей техническую поддержку. Между тем, постпредство России при ОЗХО отмечает, что 14 государств-членов организации поддержали необходимость решения «дела Скрипаля» в рамках международного права. «Четырнадцать стран-членов поддержали совместное заявление в ОЗХО, связанное с инцидентом в Солсбери: мы считаем, что необходимо убедиться, что эта проблема решается в рамках международного права с использованием полного потенциала конвенции о запрещении химического оружия», — говорится в тексте, распространенном постпредством России при ОЗХО, передает ТАСС. В документе отмечается, что «стороны намерены через тесное сотрудничество и конструктивный диалог найти выход из сложившейся опасной ситуации и предотвратить ее дальнейшую эскалацию». «Это — единственный путь: раскрыть все обстоятельства инцидента в Солсбери, а также выявить ответственных, которые должны понести наказание», — говорится в заявлении.4 марта в британском Солсбери бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон поспешил обвинить Москву в этом преступлении, заявив, что это вещество якобы разрабатывалось в России.. В МИД состоится встреча высланных дипломатов с Лавровым. Спикер МИД России Мария Захарова сообщила, что в ближайшее время в стенах ведомства состоится встреча с участием Сергея Лаврова, высланных западными странами дипломатов и сотрудников СМИ. По ее словам, мероприятие будет максимально открытым, чтобы «не было никаких спекуляций». В МИД России пройдет встреча министра иностранных дел страны Сергея Лаврова с высланными из западных стран дипломатами. На встречу будут приглашены сотрудники СМИ, чтобы развеять все спекуляции относительно их работы и причин объявления персонами нон грата, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает ТАСС. «В ближайшее время — мы объявим эту дату чуть позже — состоится встреча с этими дипломатами в МИД России с участием министра иностранных дел. Мы пригласим СМИ, сделаем встречу максимально открытой, чтобы не было никаких спекуляций», — рассказала она.4 марта в британском Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон заявил, что это вещество якобы разрабатывалось в России. На этом основании британская сторона обвинила в причастности к инциденту Москву. После этого, ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие решили выслать российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией.. Виктория Скрипаль рассказала о телефонном разговоре с сестрой Юлией. Виктория Скрипаль в четверг рассказала о телефонном разговоре со своей двоюродной сестрой Юлией. По словам племянницы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, после инцидента с отравлением в британском Солсбери Юлия чувствует себя хорошо. Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория сообщила, что в четверг общалась по телефону со своей двоюродной сестрой Юлией Скрипаль. «Да, мы разговаривали. Юлия сказала, что у нее все хорошо», — сказала Виктория Скрипаль. При этом она также удивилась, что звонок от двоюродной сестры последовал на следующий день после того, как она рассказала СМИ о том, что ей не дают общаться с Юлией. «Вы верите в совпадения? Я нет», — добавила Виктория. Ранее сообщалось, что СКР допросил Викторию Скрипаль в качестве свидетеля по делу о покушении на убийство ее двоюродной сестры — Юлии. Кроме того, племянница экс-полковника ГРУ рассказала, что пока так и не получила визу в Великобританию. Во вторник российское посольство в Лондоне направило ноту в посольство Великобритании в Москве и попросило выдать визу Виктории Скрипаль. Она хочет приехать в Соединенное Королевство, чтобы навестить пострадавшую в Солсбери двоюродную сестру Юлию.. Племянница Скрипаля сообщила о телефонном разговоре с его дочерью. Племянница отравленного британского агента и экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория утверждает, что поговорила по телефону с его дочерью Юлией, которая также пострадала при инциденте в Солсбери. В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» прозвучала запись разговора, которая была передана в редакцию Викторией Скрипаль. На записи Виктория Скрипаль разговаривает с женщиной, которая представляется Юлией Скрипаль. Собеседница говорит, что «у нее все хорошо». Виктория сообщает ей, что в случае получения визы она прилетит в Лондон. На это собеседница отвечает, что «визу никто не даст». Позднее 5 апреля Виктория Скрипаль подтвердила РЕН ТВ, что ей удалось пообщаться с Юлией. Она сообщила, что та чувствует себя хорошо. Ранее Виктория Скрипаль заявила о том, что хочет лететь в Лондон, чтобы забрать в Россию Юлию Скрипаль, которая сейчас находится в больнице. Сергей Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом в британском городе Солсбери 4 марта вместе со своей дочерью Юлией. Лондон в произошедшем обвинил Москву, при этом не предъявив никаких доказательств. Россия обвинения категорически отвергла, призвав Великобританию провести расследование и дождаться анализа вещества от ОЗХО.. Виктория Скрипаль ждет британской визы в Москве почти два дня. Двоюродная сестра Юлии Скрипаль Виктория ждет британской визы в Москве почти два дня, посольство РФ в Лондоне надеется, что она получит ее как можно скорее, заявил посол России Александр Яковенко. «Она по-прежнему ожидает, в течение двух дней уже», — отметил посол, выразив надежду на то, что виза будет выдана как можно скорее. Ранее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду на то, что посольство Британии в Москве оперативно выдаст визу родственнице Юлии Скрипаль, которая в настоящий момент оформляет документы для поездки. По информации Захаровой, в среду должны были быть оформлены необходимые документы и, возможно, выдана виза. Он подчеркнула, что в МИД РФ исходят из того, что это гуманитарная ситуация". Работавший на британские спецслужбы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории минобороны Великобритании.
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