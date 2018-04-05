Посол: Позиция РФ по «делу Скрипаля» подтверждена документами

Позиция России по событиям вокруг так называемого «дела Скрипаля » подтверждена документами, в отличие от утверждений Лондона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ в Великобритании Александр Яковенко.

Дипломат при этом подчеркнул, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могут при желании вернуться в Россию. «Нет никаких проблем, если Скрипали решат вернуться в Россию, у Москвы нет к ним никаких претензий, — пояснил глава дипмиссии и добавил. — Решать им самим».

Яковенко также прокомментировал ситуацию с возможным посещением Великобритании Викторией Скрипаль, племянницей экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Мы находимся в контакте с гражданкой РФ, сестрой Юлии Скрипаль (Викторией — прим. «РГ»), она приедет в Лондон и сейчас находится в ожидании визы", — отметил он. Дипломат выразил надежду в том, что британское правительство выдаст визу вовремя и организует посещение больницы. «Мы полагаем, что это гуманитарный случай и мы надеемся, что виза будет выдана как можно быстрее, а сейчас она ждет ее уже два дня», — заключил посол.

Напомним, что инцидент с отравлением Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии произошел 4 марта в Солсбери. Лондон возложил всю ответственность за произошедшее на Россию. Москва отрицает все обвинения в свой адрес.

Добавим, что сегодня СМИ сообщили о телефонном разговоре племянницы Сергея Скрипаля Виктории с его дочерью Юлией. Соответствующая запись была представлена в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». На фонограмме Виктория разговаривает с девушкой, которая представляется Юлией Скрипаль. Собеседница описывает свое состояние, в частности, отмечает что «у нее все хорошо».