Ещё
Посол: Позиция РФ по «делу Скрипаля» подтверждена документами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посол: Позиция РФ по «делу Скрипаля» подтверждена документами 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Позиция России по событиям вокруг так называемого «дела Скрипаля» подтверждена документами, в отличие от утверждений Лондона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ в Великобритании Александр Яковенко.
Дипломат при этом подчеркнул, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могут при желании вернуться в Россию. «Нет никаких проблем, если Скрипали решат вернуться в Россию, у Москвы нет к ним никаких претензий, — пояснил глава дипмиссии и добавил. — Решать им самим».
Яковенко также прокомментировал ситуацию с возможным посещением Великобритании Викторией Скрипаль, племянницей экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
"Мы находимся в контакте с гражданкой РФ, сестрой Юлии Скрипаль (Викторией — прим. «РГ»), она приедет в Лондон и сейчас находится в ожидании визы", — отметил он. Дипломат выразил надежду в том, что британское правительство выдаст визу вовремя и организует посещение больницы. «Мы полагаем, что это гуманитарный случай и мы надеемся, что виза будет выдана как можно быстрее, а сейчас она ждет ее уже два дня», — заключил посол.
Напомним, что инцидент с отравлением Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии произошел 4 марта в Солсбери. Лондон возложил всю ответственность за произошедшее на Россию. Москва отрицает все обвинения в свой адрес.
Добавим, что сегодня СМИ сообщили о телефонном разговоре племянницы Сергея Скрипаля Виктории с его дочерью Юлией. Соответствующая запись была представлена в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». На фонограмме Виктория разговаривает с девушкой, которая представляется Юлией Скрипаль. Собеседница описывает свое состояние, в частности, отмечает что «у нее все хорошо».
Российская Газета: последние новости
Лондон передал Юлии Скрипаль предложение посольства РФ о помощи Лавров: Совбез ООН должен объективно рассмотреть "дело Скрипаля" Посол: Позиция РФ по "делу Скрипаля" подтверждена документами
 Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила376
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус16
В России введут новую меру пресечения93
«Крым захватим танками»367
Войска ВВО подняты по тревоге98
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение